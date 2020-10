Caroline Receveur a colazione con una persona speciale

La bellissima Caroline Receveur condivide una foto su Instagram mentre fa colazione con una persona molto speciale

Visualizza questo post su Instagram Breakfast at @lanalusadxb 🥐☕️ Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) in data: 23 Ott 2020 alle ore 12:25 PDT

A colazione con il figlio piccolo, Caroline Receveur bellissima con in braccio in bambino. Nelle stories IG lo riprende mentre disegna a tavola e poi mentre si scambiano un dolcissimo bacio sulle labbra mamma e figlio. La bellissima influencer condivide spesso foto con il bambino, insieme sono stupendi.

La carriera e vita privata di Caroline Receveur

La Receveur è un’influencer e attrice francese, è apparsa anche in alcuni programmi come conduttrice. Tuttavia il lavoro maggiore lo fa sui social network, ha infatti 3,9 milioni di follower. Caroline è apparsa anche sulla copertina di Forbes come una delle donne più influenti. La Receveur è sposata con Hugo Philipp, l’uomo dopo aver conseguito un Master in Business Information Technology e aver lavorato per una start up parigina Ab-Tasty. Oggi lavora come modello per marchi noti di pret-à-porter.

Lui è anche il papà del bambino di Caroline, i due posano spesso insieme e sono bellissimi padre e figlio. La bella attrice ha anche partecipato a un programma di danza, quindi è anche ballerina all’occorrenza. Davvero una ragazza dalle mille sfaccettature. Sfoggia sempre outfit super alla moda e con il suo fisico spaziale ottiene foto pazzesche. Riesce anche ad essere elegante e meravigliosa sfoggiando il pancione a Cannes nel 2018, con un abito rosa cipria e un sacco di perline e pietre incastonate.

Visualizza questo post su Instagram On dirait pas comme ça mais je suis heureuse 😂 Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) in data: 14 Ago 2020 alle ore 9:12 PDT

Ovviamente a pochi mesi dal parto era in forma smagliante, come il marito che ha una tartaruga invidiabile. I due insieme formano una delle coppie più belle del panorama influencer. Tengono i follower incollati al loro profilo mostrando la loro vita da sogno, formata da vacanze incredibili ed eventi fantastici.

