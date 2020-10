Tommaso Zorzi, ammiratore segreto nella casa: “Sei un essere speciale”

Tommaso Zorzi, ammiratore segreto nella casa del Grande Fratello Vip. Stamattina l’influencer ha ricevuto una dedica da uno spasimante che gli ha regalato un aereo

Tommaso Zorzi ha ricevuto una bellissima sorpresa stamattina al Grande Fratello Vip. Era di pessimo umore, dopo la discussione di ieri sera e la lite con Francesco Oppini. Si era svegliato di cattivo umore, intento a parlare con l’amico di quanto accaduto, ma i due hanno litigato nuovamente e la situazione sembrava precipitare sempre di più. Proprio quando Tommaso sembrava inconsolabile, ecco la bellissima sorpresa: uno spasimante gli ha mandato un aereo, con la frase: “Sei un essere speciale – Simone, tuo fan n°1”. Appena è successo, è tornato subito di buon umore.

Tommaso Zorzi e il regalo da uno spasimante al Grande Fratello Vip: “Questa cosa mi ha tirato su”

Tommaso ha detto di voler andare a fondo alla questione e capire chi è questo ragazzo. Francesco Oppini ha provato ad aiutarlo a capire se conosce un Simone, ma l’influencer ha risposto che il messaggio è chiaro, è da parte di un fan che lo sta corteggiando e quindi non da un suo amico. Dopo un po’ in giardino ha buttato lì una frase, approfittando della presenza di Francesco: “Questa cosa mi ha tirato su. Stamattina mi sono svegliato di cattivo umore, dopo quello che è successo ieri sera”. Poi, ha aggiunto: “Io qua dentro non ho amici” e Francesco ha risposto: “Questo è quello che dici tu”.

Entrambi stanno cominciando a risentire di questa lite, come d’altronde succede ogni volta che passano delle ore senza parlarsi. Stavolta ancora di più, considerando il modo in cui si sono avvicinati negli ultimi giorni. Riusciranno a chiarire entro stasera?