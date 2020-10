Chiamate call center, cosa bisogna fare affinché smettano

Stanchi delle continua chiamate dei call center, oggi vi daremo qualche consiglio affinché smettano di chiamare. Ecco la soluzione

Stanchi dell’ennesima chiamata da parte del call center? Squilla il telefono, rispondiamo e riattacchiamo? Come farli smettere di chiamare? Oggi vi proponiamo un metodo che potrebbe risolvere il problema. Non serve schiacciare il tasto per bloccare la connessione, ma parlarci una volta per tutti potrebbe essere la soluzione. Scopriamo insieme in che modo. L’obiettivo è quello di far rimuovere il tuo numero dall’elenco telefonico di cui loro dispongono. Per prima cosa bisogna rispondere sempre ed ora vi spieghiamo il perché.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Digital Movie Days. 120 titoli scontati on line fino al 2 novembre

Chiamate dei call center, come farle smettere

Come vi abbiamo accennato, è sempre meglio rispondere così l’operatore non dovrà scriverà accanto al vostro nome “senza risposta”. La seconda cosa da sapere è che bisogna essere sempre educati ma distaccati. La gentilezza, la confidenza potrebbero invogliare chi è dall’altra parte a chiamare nuovamente per convincere a comprare il prodotto. Quindi, essere educati va bene, ma è fondamentale mantenere il maggior distacco possibile. Con rispetto per chi lavora e educazione, quella non deve mai mancare, potrai chiedere in modo molto deciso di eliminare definitivamente il tuo numero. Urlare e arrabbiarsi è poco produttivo, anche perché dall’altra parte c’è gente che sta lavorando. Il call center smetterà di chiamare solo se farai la richiesta della cancellazione del numero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Amadeus richiama Morgan a Sanremo: quale sarà il suo ruolo

Evitare le chiamate del call center con un tasto

Ci sono alcuni call center che danno la possibilità all’utente di eliminare il proprio numero dalla lista di persone da chiamare semplicemente schiacciando un numero ( il 9), da loro scelto, durante la telefonata. Un altro metodo è quello di aggiungere il numero alla blacklist sul vostro cellulare, in questo modo però bloccate le chiamate di quel singolo numero. Ma non saranno limitate altre chiamate dallo stesso call center. Quindi un altro operatore potrà comunque chiamarvi per vendervi qualcosa.

State già provando? Vedrete funzionerà e non avrete più bisogno di arrabbiarvi contro chi sta svolgendo il proprio lavoro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter