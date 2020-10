Cristina Buccino, body e tanga in versione Flashdance: lato B da infarto – Foto

Cristina Buccino manda in delirio i fans, alle prese con un vero infarto: seduta sul pavimento, con un body e un tanga, sfoggia un lato B da urlo, foto.

Cristina Buccino in versione Flashdance. Con un body che le lascia scoperto il lato B, degli scaldamuscoli, seduta sul pavimento in una posa furba e che esalta le sue forme mozzafiato, Cristina Buccino non nasconde la sua bellezza e fa letteralmente impazzire i suoi fans.

Un fisico che il popolo di Instagram conosce bene, ma che ammira sempre con tanto piacere. Una posa davvero super sexy quella della Buccino che si mostra spesso in versione sensuale incantando tutti i suoi followers allo schermo del cellulare.

“Stupenda e Superlativa“, “La perfezione nel corpo di una donna“, “sei troppo bella”, “Meravigliosa”, “Sei il top assoluto”, “Unica in tutto”, “Superlativa”, “Meravigliosa”, scrivono alcuni fans che s’inchinano di fronte alla sua bellezza.

Cristina Buccino, bella nel DNA di famiglia: con la sorella Maria Teresa è meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram BLACK VELVET 🖤. @mcdbeautylife #skincare Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 21 Ott 2020 alle ore 6:04 PDT

Cristina Buccino, dopo aver incantato in bikini nonostante sia ottobre, ha fatto esattamente la stessa cosa mostrandosi insieme alla sorella Maria Teresa. Entrambe bellissime con una maschera di bellezza, si mostrano in tutto il loro splendore dimostrando di essere molto simili.

Le sorelle Buccino stupiscono i followers che le considerano “bellissime” come scrive Samantha De Grenet commentando la foto che vedete qui in alto. Legatissima alla sua famiglia, la Buccino si mostra spesso insieme alle sorelle per la gioia di tutti i suoi fans che la rignraziano sempre quando, oltre a sfoggiare la propria bellezza, sfoggia anche quella della sua famiglia.

Insieme alla sorella, la Buccino si mostra anche nella foto che vedete qui in alto. Sia Cristina che Maria Teresa fanno sognare lasciando intendere di non indossare il reggiseno e i fans si chiedono se siano entrambe single o se il loro cuore sia impegnato.

