Grande Fratello, Maria Teresa Ruta spiazza tutti: confessione in diretta. La conduttrice rivelato durante la puntata di aver provato ad avere un figlio con Roberto e di non esserci riuscita: “Per questo mi sono allontanata da questo mondo”

Maria Teresa Ruta stasera ha fatto vivere ai telespettatori e a sua figlia Guenda un momento fortissimo al Grande Fratello Vip. La settimana scorsa in puntata si è parlato dei problemi che hanno avuto lei e sua figlia Guenda, lei ha rivelato che Maria Teresa è stata una madre molto assente quando era adolescente perché l’ha lasciata a casa da sola. Per questo motivo lei è stata molto giudicata, perché ha dato l’esempio di madre che va via e abbandona i figli quando conosce un altro uomo. Stasera lei ha deciso di spiegare i motivi per cui è stata così lontana da casa.

Maria Teresa Ruta confessa tutto al Grande Fratello: “Ho provato ad avere un figlio ma non ci sono riuscita”

Maria Teresa stasera ha ricevuto una sorpresa dal suo compagno Roberto, che le ha consigliato di non nascondersi dietro i sensi di colpa e di dire la sua verità. Quando Signorini le ha chiesto a cosa si riferisse, lei è scoppiata in lacrime dicendo: “Perché volevamo avere un figlio e non ci sono riuscita. Per questo mi sono allontanata, perché mi sono sottoposta a delle cure che non potevo fare a casa”.

Poi ha aggiunto: “Ho sempre voluto farmi vedere felice e sorridente dai miei figli, Guenda era adolescente, non volevo darle questo peso. Non sa niente. Lo sta scoprendo solo adesso”.