Grande Fratello Vip, Alba Parietti contro Antonella Elia: “Che orrore”. La mamma di Francesco Oppini ha voluto rispondere a quello che la showgirl ha detto a suo figlio

Stasera, dopo la discussione di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è scagliata contro il figlio della Parietti dandogli dello stratega e del poco furbo. Infatti l’opinionista sostiene che il ragazzo stia soltanto prendendo in giro Tommaso per emergere e che i fans sono abbastanza svegli da averlo capito, anche perché lui parla senza problemi dimenticandosi delle telecamere. Gli ha dato anche del viscido, cosa che ha fatto molto infuriare la mamma di Francesco.

Alba Parietti si scaglia contro l’opinionista del Grande Fratello Vip: “Che orrore Antonella Elia”

“Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni” ha esordito così Alba Parietti, parlando di Antonella Elia. “Viscido significa schifoso. Il commento della Elia era a mio avviso schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore. La signora Elia forse non capisce il significato di quello che dice, io sì. Sono contenta del percorso di Francesco ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spero che Francesco torni alla vita vera, fatta di persone che lo conoscono e che lo apprezzano per la bella persona che è”.

“La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili, detto da un’opinionista a una persona che non ha offeso nessuno, perché insegnano odio, stupidità e violenza verbale alla quale un signore come Francesco non può e non deve rispondere” ha concluso Alba sul suo profilo social.