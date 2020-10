Diletta Leotta incantevole con il sole negli occhi, angelica-FOTO

Diletta Leotta pubblica una foto in cui è illuminata dal sole che le batte sul viso rendendola ancora più splendida

La conduttrice è bellissima illuminata dal sole sul viso. Diletta Leotta in macchina un pò addormentata ancora, confida nella didascalia di essere una di quelle persone che si alza alle 7 del mattino ma si sveglia a mezzogiorno. Il collega di Radio 105, Daniele Battaglia risponde all’affermazione nei commenti correggendola, scrivendo:”Per la precisione dalle 12 alle 13″ e lei replica “esatto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Myriam Catania, felice su Instagram presenta la new entry in famiglia – FOTO

Ripartita alla grande Diletta Leotta sul lavoro

Dopo la pausa estiva e il periodo di lockdown, Diletta Leotta è ripartita alla grande sul lavoro. La conduttrice infatti ha ricominciato a condurre su Radio 105 da settembre e anche con DAZN ha ricominciato, facendo l’inviata per le partite di calcio che è la sua vera passione. Inoltre è la testimonial al fianco di Zlatana Ibrahimovic per l’app di allenamento Buddyfit. La stiamo vedendo anche protagonista di una pubblicità che sponsorizza abbigliamento da lavoro, U-Power. Nella pubblicità la bella conduttrice viene bagnata e un uomo le porge gentilmente la sua giacca da lavoro per riscaldarla.

Alla fine dello spot lei appare in asciugamano e dice “aiutatemi a trovare l’uomo power”. Insomma sembra essere lei la donna del momento, tutti la vogliono come testimonial. Su Instagram ha 7,1 milioni di followers, un numero incredibile. La Leotta è il desiderio di ogni uomo e l’ammirazione di molte donne, ma non solo per la bellezza anche per la straordinaria carriera che sta facendo. Dimostrando che oltre ad essere bella è anche brava e sa il fatto suo sul lavoro che fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Wanda Nara e il selfie in primo piano con una persona speciale-FOTO

Di recente è uscito anche il suo libro autobiografico, in cui racconta la sua storia, si chiama Scegli di sorridere. Finalmente darà la sua versione dei fatti su tante situazioni che si sono discusse su di lei negli ultimi anni, come ad esempio le foto sul suo telefono che hanno fatto il giro del web e hanno fatto parlare male della conduttrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.