Figli a casa: smartworking, congedi e ferie per i genitori dipendenti

Tra i temi più controversi c’è quello relativo allo scenario che si apre nel caso in cui i figli siano a casa perchè le lezioni avvengono a distanza oppure la scuola (o una sua parte) ha chiuso temporaneamente.

Infatti, al momento in questi casi non è previsto un diritto in capo al lavoratore di lavorare in samrtworking ovvero di fruire del congedo al 50%.

Inoltre, per poter fruire dello smartworking o del congedo al 50% è necessario che il contagio del figlio per il quale la Asl ha disposto la quarantena sia avvenuto a scuola o svolgendo attività sportive, in palestre, piscine, centri o circoli sportivi pubblici o privati. Sembrerebbe quindi che i contagi avvenuti in luoghi diversi non diano diritto a quanto sopra.