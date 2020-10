Mara Maionchi ricoverata in ospedale per covid: le condizioni

Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva al coronavirus: le condizioni della discografica bolognese.

Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale a Milano: la discografica bolognese è risultata positiva al coronavirus e potrebbe essersi contagiata sul set di Italia’s got Talent. Il suo staff ha spiegato che è in ottime mani. Le condizioni della 79enne, stando agli ultimi aggiornamenti, non siano ancora gravi. Le registrazioni del programma potrebbero essere state fonte di un focolaio: anche Federica Pellegrini si sarebbe ammalata durante le lavorazioni. Il contagio coinvolge anche alcuni concorrenti, tecnici e produttori. La direzione ha già fatto sapere che le registrazioni sono terminate lo scorso 11 ottobre e che fino a quel momento tutti i test avevano dato esito negativo.

Non solo Mara Maionchi: preoccupa la situazione Italia’s Got Talent

Lo staff della Maionchi ha condiviso un post su Instagram, svelando di fatto le condizioni della discografica. “La Mara è serena ed è in ottime mani”, si legge. Prima di effettuare le registrazioni, fu attuato un protocollo molto rigoroso facendo i tamponi a tutti. La scorsa settimana si sono comunque registrate anche le positività di Federica Pellegrini – giudice insieme a Mara – e alcuni ospiti e tecnici.

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini, dal canto suo, sta aggiornando i suoi fan in merito alle sue condizioni e al suo periodo di isolamento.

