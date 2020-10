Miriam Leone: collant e minigonna, la Eva Kant italiana è stupefacente – Foto

Miriam Leone stupefacente: la Eva Gant italiana torna rossa e sfoggia delle gambe mozzafiato con collant e minigonna, foto.

Miriam Leone sempre più bella anche con un look casual e senza fronzoli. Con un cappotto, un maglioncino, la mascherina e soprattutto una minigonna che le lascia scoperte le gambe coperte, tuttavia, da dei collant neri. Sempre bellissima ed eleganti anche senza abiti lunghi e che le lasciano scoperte alcune parti del corpo, la Leone pubblica la foto che vedete qui in alto in cui si mostra in un momento tranquillo, insieme ad un amico divertendosi ad immortalare tale immagine condividendo il tutto tra le storie di Instagram.

Dopo aver incnatato tutti mostrandosi bionda in versione Eva Kant, la Leone torna al colore con cui si è fatta conoscere dal pubblico e che la ama sempre di più indipendentemente dal look.

