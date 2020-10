Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi in lacrime per Francesco Oppini: “Continuo da solo”. L’influencer ha scoperto tramite un video che l’amico Francesco sta adottando una strategia

Stasera al Grande Fratello Vip hanno fatto vedere a Tommaso Zorzi una clip che lo ha molto ferito. Nel video Francesco Oppini ammette di aver adottato una strategia per non lasciare che la stanza blu vinca contro quella arancione. Tommaso ci è rimasto molto male e con le lacrime agli occhi ha ammesso: “Sono sempre stato un battitore libero. Forse è arrivato il momento di continuare da solo”.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lacrime al Grande Fratello Vip: “Da oggi continuo da solo”

I due si sono molto legati, in particolar modo negli ultimi giorni, ma sul web sono sorti molto dubbi. Sono in molti a pensare che Francesco abbia adottato una strategia, usando Tommaso per andare avanti. Le frasi che sono state fatte ascoltare a Tommaso stasera, hanno abbattuto l’influencer, che ha fatto davvero fatica a trattenere le lacrime. Con gli occhi lucidi, dopo la fine del video, ha ammesso: “Sono sempre stato un battitore libero, forse è arrivato il momento di continuare da solo”. Francesco Oppini ha provato a giustificarsi con il ragazzo, ma appena è stato chiuso il collegamento Tommaso si è alzato di scatto e ha cambiato stanza, probabilmente per stemperare un po’ la tensione accumulata durante la visione di quel video.

Tommaso era davvero molto legato a Francesco e il suo quasi pianto in puntata ne è la prova evidente: come si evolverà adesso questa situazione? Faranno pace? Sicuramente, a questo punto, Tommaso ha bisogno che Francesco si schieri una volta e per tutte o la loro amicizia potrebbe finire per sempre.