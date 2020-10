Arnold Schwarzenegger in terapia intensiva, le condizioni del grande attore

Arnold Schwarzenegger è finito in ospedale in terapia intensiva per un’operazione al cuore. Scrive ai suoi fan: “Ecco come torno in forma”

Arnold Schwarzenegger è stato ricoverato per un’operazione al cuore. L’attore americano, da tutti conosciuto, ha 73 anni ed è stato proprio lui a dare la notizia del suo ricovero con un messaggio su twitter ai suoi fan. “Grazie al team della Cleveland Clinic – scrive – ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico”. Così over settanta, l’attore e ex governatore della California si mette in gioco ancora una volta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Antonella Clerici e la passione di fuoco con il padre di sua figlia, i dettagli

Arnold Schwarzenegger e i suoi interventi

Per Arnold Schwrazenegger non è di certo la prima volta che finisce sotto i ferri. L’attore ha già dovuto affrontare in passato operazioni di questo tipo, infatti qualche anno fa aveva avuto un intervento per sostituire una valvola polmonare che gli era stata impiantata nel 1997 a causa di un difetto congenito. “Mi sento benissimo – assicura Schwarzy – e ho già camminato per le strade di Cleveland”. Conclude: “Grazie ai medici e agli e infermieri che mi hanno assistito”.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

Un uomo di classe che ha saputo sfruttare le sue capacità per collaborare in diverse situazioni, dall’attore al politico, dall’imprenditore a culturista. La sua è certamente una carriera difficile da dimenticare. Per non parlare della sua bellezza!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter