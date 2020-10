Federica Fontana incantevole illuminata dalla luce-FOTO

Federica Fontana condivide una foto su Instagram in cui ha il volto illuminato da una luce bellissima, è fantastica

La Fontana pubblica una foto in cui appare bellissima illuminata da una luce del telefono, nella didascalia scrive: “Vivi di luce..propria, riflessa, artificiale! Non importa ma tu brilla!”. Invita le persone a vivere nella propria luce e brillare come fa lei in questa foto. Nei commenti gli utenti la riempiono di complimenti. “Addolcisci l’anima col tuo sorriso Fede, grazie”, “E da sempre tu hai brillato”.

Federica Fontana vive di luce propria

Sicuramente la Fontana vive di luce propria, è una donna energetica, attiva e intraprendente. Non ha paura delle sfide, pratica moltissimi sport sci, boxing, golf, corsa, ciclismo, tennis e yoga che è quello che preferisce. Sotto ad una foto in cui pratica yoga, ha infatti scritto “La pratica dello yoga aiuta il corpo pigro a diventare attivo e vibrante. Trasforma la mente, rendendola armoniosa. Lo yoga aiuta con l’essenza, l’anima, così che i tre siano fusi in uno”.

La Fontana è anche una grande appassionata di calcio, tifa per il Milan e infatti l’altro giorno che si è tenuto il derby era fissa sul divano a guardare la partita. E come tante persone in questo momento, anche lei si è sfogata sull’emergenza Coronavirus che ha limitato gli spostamenti e le attività che prima erano normali, come andare allo stadio a vedere la squadra del cuore.

La conduttrice non riesce proprio a stare ferma, è sempre in movimento a fare mille cose con il sorriso, lei stessa scrive: “Never stop! E come dice Albert Einstein: “La vita è come una bicicletta, per mantenere l’equilibrio devi muoverti”. Lei lo ha preso proprio alla lettera. Meglio così, muoversi fa bene al corpo e alla mente.

