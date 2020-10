Laura Pausini, serata fantastica sul set, con un amico davvero speciale: bellissima – FOTO

Tripudio assoluto per la cantante Laura Pausini, bellissima come non mai sul set, in compagnia di un amico speciale

Dopo un lungo periodo di “letargo” dalla musica, la cantante Laura Pausini è tornata più determinata che mai a rendere esaltante l’atmosfera attorno a sè.

Prima di entrare a gamba tesa ed incidere sul nuovo “pezzo”, costruito con la mediazione di Niccolò Agliardi, Laura ha voluto soffermarsi sul momento delicato che attraversa il Paese. “Mi rivolgo a tutti coloro che lavorano nel settore dello spettacolo, non è una situazione facile ed io voglio dare il mio contributo”.

Così Laura ha preso di “petto” la situazione e nel suo “piccolo” ha fatto in modo che alcuni investimenti economici andassero destinati ai professionisti del mestiere, direttamente tramite il governo. Si tratta di 600 euro mensili che non erano stati riconosciuti agli artisti della musica, durante il primo lockdown.

Purtroppo le persone che hanno investito una vita intera in questo settore sono davvero tante “…e di certo il mio intervento nel sociale non risolverà tutti i problemi”. Dopo la triste parentesi del momento, Laura Pausini si è poi concentrata sulla presentazione del nuovo singolo che sarà presto in onda nelle sale cinematografiche.

Sì, perchè il brano musicale scelto da Laura con il titolo “Io Sì” fa da tema al film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren. Il testo del singolo è scritto in lingua inglese ed è firmato da Diane Warren.

Proprio in occasione del ritorno al successo, la cantante di Faenza ha chiamato a “raccolta” i suoi follower di Instagram, nel tentativo di dimostrare alla “piazza” quell’enfasi che abita da sempre nel suo istinto di donna, positiva alla vita.

Laura sembra esserci riuscita a pieni voti, anche perchè l’iniziativa in foto è arrivata a contare più di 35.000 likes. La Pausini ha deciso di condividere questo suo successo insieme ad un amico speciale, con il quale, nel 2018 ha inciso un brano di musica pop, “La solucion”.

Si tratta di Carlos Rivera, il cantante spagnolo al quale non sono mancati i complimenti dei follower, per il primo piano affettuoso con la bellissima cantante emiliano-romagnola. Laura Pausini dunque è tornata con quella “fame” di successo che l’ha sempre contraddistinta nel bene e nel male. E voi cosa ne pensate del ritorno di Laura, nel teatro delle grandi occasioni?

