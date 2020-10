Le proprietà benefiche del miele: un vero elisir di salute

Il miele ha caratteristiche diverse a seconda dei fiori da cui viene estratto. In qualsiasi forma è ottimo per curare disturbi non gravi

Il miele può essere di diversi tipi, ognuno adatto ad uso particolare poiché presenterà le caratteristiche della pianta da cui è derivato. Innanzitutto si tratta di un alimento molto dolce, essendo costituito per la maggior parte di zuccheri: il fruttosio rappresenta l’80% del miele. Si tratta però di zuccheri di facile assimilazione per cui è consigliato anche per i più piccoli o per chi soffre di patologie gastroenteriche. Il suo uso è consigliato anche come espediente per fornire energia in maniera immediata. Viene infatti utilizzato in caso di attività fisica o di stanchezza eccessiva. Il miele contiene inoltre sostanze ad azione antibatterica ed antinfiammatoria, molto utili quando abbiamo un’infiammazione della gola o alle vie respiratorie; un cucchiaino può già migliorare qualitativamente l’irritazione. Ogni tipo di miele risulta poi adatto ad un uso particolare, vediamo nel dettaglio i tipi di miele più usati e le loro caratteristiche benefiche.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Beve solo acqua, limone e miele per un anno: il suo corpo cambia

Tipi di miele e proprietà benefiche

Uno dei più comuni e diffusi è il miele millefiori che, provenendo appunto da fiori di natura diversa, quindi non presenta caratteristiche specifiche. Mai uguale a se stesso, oggi vasetto è un estratto del territorio in cui è stato prodotto. Presenta una grande ricchezza aromatica ed è ricco di nutrienti: un super alleato per combattere i mali di stagione. Abbiamo poi il miele di acacia, che con il suo sapore molto delicato e fine, è il più digeribile ed il più adatto ai bambini; ha proprietà antinfiammatorie adatte per stomaco ed intestino. Il miele di agrumi può essere invece di limone, di arancio o bergamotto. Essendo composto da agrumi, ha un sapore leggermente acido ma ha notevoli proprietà sedative, viene per questo utilizzato contro l’insonnia; ma ancora più importante è la sua capacità cicatrizzante. Il miele di castagno dall’aspetto decisamente ambrato, presenta un sapore molto intenso ed un pò amaro. Favorisce la circolazione e disinfetta le vie urinarie. Per quanto riguarda il mal di gola associata a bronchite il migliore sembrerebbe essere il miele di tiglio per le sue proprietà espettoranti.

Che si tratti di miele di acacia, millefiori o abete, l’importante è scegliere quello che per sapore ed utilità risulti adatto a noi. Qualsiasi scelta sarà comunque benefica per la nostra salute!