Incidente diplomatico Dayane Mello Balotelli, il calciatore esclama parole pesanti. Ma la bellezza della brasiliana annienta ogni polemica.

Un episodio controverso ha visto protagonisti Dayane Mello e Balotelli. Tutto è avvenuto in diretta nella casa del Grande Fratello Vip 5, dopo che Mario era entrato appositamente per incontrare suo fratello Enock, con il quale il rapporto è molto profondo.

I due hanno subito mostrato grande complicità e ‘Super Mario’, tra una battuta e l’altra, ha tirato in ballo – in maniera decisamente poco carina, invero – la stessa Dayane. La 31enne modella brasiliana aveva espresso il desiderio di volere il noto calciatore nella casa. Ma Balotelli ci ha scherzato su esagerando con i toni. “Finirebbe con il dire ‘basta, basta, fa male’…”. L’allusione è ben nota e non c’è certo il bisogno di dovere spiegare a cosa si riferisse il 30enne bresciano di adozione. Intanto però andate nella prossima pagina e guardate cosa hanno fatto per Dayabe i suoi ammiratori.

Dayane Mello, una sensualità da far svenire

I fans hanno fatto volare un aero leggero con legato dietro un bel messaggio di incoraggiamento per la modella sudamericana. Lei è sempre bellissima, un esempio di femminilità e di seduzione. E va detto che la polemica sorta per via delle parole di Balotelli per fortuna è finita. Lui infatti si è scusato con il conduttore Alfonso Signorini e con tutti i telespettatori in diretta.

