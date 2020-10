Selvaggia Roma, il body rosso è una bomba | Instagram in tilt – FOTO

Selvaggia Roma ha postato una foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui indossa un body di colore rosso che stupisce i fan

Selvaggia Roma è una delle più famose influencer italiane. Di una bellezza travolgente, la ragazza romana tra pochi giorni compierà 30 anni e conta già ben un milione di follower su Instagram. Si tratta sia di un pubblico maschile che femminile. Infatti sono molte le giovani che seguono Selvaggia.

Quest’ultima, parlando di problemi sentimentali, consiglia alle donne di farsi rispettare dai propri partner. Roma scrive. “Ciao amiche mie! Ieri ci sono state molte domande in direct, sulla vostra questione sentimentale , tragicamente irrecuperabile. DOVETE farvi RISPETTARE AMICHE MIE“.

Selvaggia Roma, bellezza travolgente in body rosso – FOTO

Insomma, no a sofferenze inutili in rapporti tormentati e soprattutto nessuna donna deve mai farsi calpestare la propria dignità. Ovviamente poi vi è anche una nutrita platea di ammiratori. Questi hanno gradito certamente la recente foto pubblicata dall’influencer sul proprio account Instagram.

Nell’immagine in questione Selvaggia indossa un body rosso sfoggiando un fisico perfetto. Sono curve da capogiro quelle delle donna che mette in mostra ancora una volta incredibile bellezza. E per lei sono arrivati oltre 9mila 700 ‘like’ e quasi 350 commenti di apprezzamento nel giro di 7 ore. Un post dall’indubbio successo per l’influencer.

