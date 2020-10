Beautiful, da dove deriva il flirt tra Hope e Thomas? Era il 2013…

Nelle puntate di Bautiful in onda su Canale 5 stiamo assistendo alla rottura tra Hope e Thomas. Ma da dove deriva il loro infruttuoso flirt?

Nelle puntate in onda su Canale 5 si sta consumando un vero e proprio dramma tra Hope e Thomas. Il giovane Forrester ha convinto la sorellastra acquisita a sposarlo, ma quando lei ha scoperto che il neo-marito le stava nascondendo il terribile segreto sulla morte di Beth, ha deciso di chiedere l’annullamento del loro matrimonio lampo. Niente di più inconsistente ed infruttuoso della loro breve storia, dunque. Ma da dove deriva l’ossessione di Thomas per Hope? I veterani della soap ricorderanno che i due hanno dei trascorsi. Riscopriamoli insieme.

Beautiful, Hope e Thomas insieme in Messico

Era il 2013 quando tra Hope e Thomas scoccò la scintilla. La giovane Logan era al tempo infatuata di Liam, ma lui era appena tornato da Steffy. Una dinamica che a Thomas ricordava il triangolo tra i suoi genitori e Brooke e -per questa ed altre ragioni- accendeva in lui una gran rabbia. Fu in questo contesto che il giovane Forrester si avvicinò ad Hope. Complici anche i consigli di Rick, che voleva vedere sua sorella felice al fianco di un uomo che non avesse altre donne per la testa, il ragazzo cominciò a corteggiarla.

In un contesto paradossale come solo quello di Beautiful può essere, Thomas portò Hope in un hotel a Cabo San Lucas. Peccato che quell’hotel fosse lo stesso che Liam e Steffy avevano prenotato per il viaggio di nozze! Dopo varie peripezie, lo strano quartetto partì per una gita in quad, ma Steffy cadde e sbatté la testa. Nulla di grave, a parte per il fatto che la ragazza sfruttò il suo presunto incidente per tenersi stretto Liam.

La breve avventura tra Thomas e Hope si concluse poco dopo il viaggio. Diverso tempo più tardi, il ragazzo iniziò una tormenta relazione con Caroline. Dopo una lunga faida con Ridge per la paternità di Douglas, Caroline e Thomas lasciarono Los Angeles e Hope fu presto dimenticata. O almeno così pareva.

