Mercedesz Henger ha postato sui social l’ennesimo scatto favoloso: la ragazza è distesa sull’erba e indossa una camicetta molto sexy.

Mercedesz Henger è attivissima sui social network: la figlia di Eva ama postare numerosi contenuti in cui mette in mostra il suo fascino e la sua bellezza. La 29enne è dotata di un corpo marmoreo e le sue curve continuano a far sognare i tantissimi follower. Tramite i social, l’italo-ungherese ha spesso parlato del brutto rapporto che ha con la madre. La piccola Henger, poco fa, ha messo in rete una foto pazzesca in cui indossa una camicetta sexy e sfodera un’acconciatura molto ‘particolare’.

Mercedesz Henger, acconciatura particolare e camicetta sexy: che scatto!!