Elisabetta Gregoraci contro Tommaso Zorzi: “Stai esagerando”. Al Grande Fratello Vip questa sera hanno fatto un gioco che ha fatto molto discutere la conduttrice

Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi sono ancora in guerra aperta, nonostante abbiano cercato di avvicinarsi durante questi ultimi giorni al Grande Fratello Vip. Ieri sera l’influencer ha improvvisato un gioco: ha deciso di mischiare i letti con un sorteggio, che ha fatto improvvisando un programma televisivo da lui condotto. Un siparietto molto divertente che ha fatto ridere i ragazzi in casa e il pubblico. Lei invece ha sottolineato: “Ma quando finisce questo gioco? Non si diverte il pubblico da casa, così, le persone si annoiano”.

Elisabetta Gregoraci contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: “Stai esagerando”

Stasera gli autori hanno proposto ai ragazzi di fare un gioco, sempre con un’estrazione di dividere la casa in padroni e maggiordomi. Elisabetta ha fatto notare che sarebbe stato poco carino fare questo gioco, ed Enock l’ha seguita a ruota proponendo ai ragazzi di togliere tutto di mezzo. Così hanno interrotto il gioco e Tommaso, che ci stava prendendo gusto, ha sottolineato che stavano soltanto scherzando e che non stavano facendo niente di male. Andrea ha fatto notare che è stata Elisabetta la prima a lamentarsi di questo gioco e che poi loro l’hanno seguita a ruota.

Sul web Elisabetta è finita prontamente nel mirino: “Elisabetta, se vuoi fare questo per farti amare dal pubblico, hai sbagliato proprio programma e telespettatori. Ci stavamo tutti divertendo e stai diventando pesante” hanno scritto sul web. “Anche Andrea ed Enock che la seguono ad occhi chiusi mi hanno deluso. Spero che Elisabetta esca, condiziona troppo tutti”.