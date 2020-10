Bonus da 250€ in arrivo. Chi può averne diritto e come ottenerlo

Bonus da 250€ in arrivo per una particolare categoria di lavoratori. Scopriamo chi può usufruire della sovvenzione e come ottenerla

Bonus di 250€ in arrivo per i lavoratori di un particolare settore che è stato particolarmente provato dalla pandemia da Coronavirus. Arriva infatti una sovvenzione in aiuto per la filiera turistica.

In particolare l’Ente Bilaterale Turismo Campania ha stanziato un fondo per il sostentamento economico in favore dei dipendenti di impese NON multilocalizzate che sono stati duramente messi alla prova dall’emergenza sanitaria in corso.

Possono averne diritto i lavoratori impiegati in aziende turistiche da almeno 1 anno e che siano in regola con i pagamenti all’ EBTC da almeno 6 mesi. Il bonus è valevole anche per i lavoratori stagionali in strutture alberghiere, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari aderenti all’ EBTC. Altro requisito è l’obbligo di essere stati in Cassa Integrazione Guadagni In Deroga o Fondo d’Integrazione Salariale nel periodo che va dal 1 marzo e 31 agosto 2020. Il Bonus è applicabile ai dipendenti delle aziende che hanno la loro sede unicamente nelle province di Avellino, Caserta, Napoli e Benevento.

Leggi anche >>> BONUS DA 950 € IN ARRIVO. CHI PUÒ AVERNE DIRITTO SECONDO L’ INPS

Bonus da 250€. Come fare richiesta

Il bonus sarà erogato direttamente al lavoratore tramite bonifico bancario. Per richiederlo bisognerà presentare le ultime 6 buste paga, mostrando il pagamento della quota EBTC. Almeno una busta paga deve mostrare di essere stati nel CIGD o FIS . I lavoratori stagionali, invece, possono presentare solo 2 buste paga riferite all’anno 2019.

Il modulo per la richiesta è scaricabile QUI. Dovrà essere inviato in formato PDF all’indirizzo bonus@ebtc.it entro il 20 novembre 2020.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter