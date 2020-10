È di pochi minuti fa la notizia della positività al Covid di Rocco Casalino, portavoce del premier Conte: “L’ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi”

L’epidemia Covid-19 sfiora da vicino anche il Presidente del Consiglio dei Ministri. Soltanto pochi minuti fa è arrivata la notizia della positività di un suo stretto collaboratore: si tratta di Rocco Casalino, portavoce e capo dell’ufficio stampa del premier Conte.

“Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19“: ha dichiarato Casalino, rassicurando tutti sul suo stato di salute. Al momento, fortunatamente, non sembra manifestare un decorso preoccupante.

Covid: positivi Rocco Casalino e Giovanni Grasso

“L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del Consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone“.

Le dichiarazioni di Casalino hanno voluto in qualche modo rassicurare la popolazione sulla salute del premier. Con quest’ultimo, infatti, il portavoce non ha contatti dallo scorso martedì.

Durante la conferenza stampa di oggi, il Presidente Conte non era affiancato come di consueto da Casalino, che si trovava in autoisolamento: il suo compagno José Carlos, infatti, era già risultato positivo al tampone. Si tratta di lievi sintomi, nel caso di Casalino, che ha comunque ribadito il rispetto delle misure di distanziamento durante l’ultimo incontro con il premier. José Carlos, invece, risulta asintomatico.

Anche Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è risultato affetto da Covid: la notizia ha preceduto di poco quella della positività di Casalino. “Sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma” – afferma Grasso in merito al suo stato di salute.

Anche lui, come Rocco Casalino, era risultato negativo ad un precedente tampone, effettuato mercoledì. Tuttavia, a partire da giovedì, il portavoce del Capo dello Stato non ha più avuto contatti con quest’ultimo, scongiurando quindi l’eventualità di una trasmissione del virus.

