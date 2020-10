Francesco Oppini rivela: “Mia madre? Volevo chiamare i carabinieri”. Il figlio di Alba Parietti ha parlato del suo rapporto critico con la mamma, in particolar modo durante il lockdown

Francesco Oppini è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggio nella casa sono stati sfiorati molto argomenti, e il figlio di Alba Parietti ha ammesso di avere un carattere molto particolare e che ci sono alcuni sprazzi della sua personalità che vorrebbe cambiare. Ha rivelato di avere davvero molto su cui lavorare, che tende a rinfacciare alle persone ciò che ha fatto per loro durante le liti, proprio come ha fatto con Tommaso quando gli ha ricordato di essergli stato vicino durante le crisi d’ansia.

Francesco Oppini parla di sua madre Alba Parietti al Grande Fratello Vip: “Durante la quarantena volevo chiamare i carabinieri”

“Io sono particolare, con mia madre ho un rapporto assurdo, la amo, ma ci sono delle volte che davvero vorrei strozzarla. Sono serio” ha ammesso il figlio di Alba. “Io durante la quarantena volevo chiamare i carabinieri e non sto scherzando. E questo non va bene, capisci? Voler strozzare la propria madre, volerla denunciare ai carabinieri. Voglio cambiare su questo, io stavo impazzendo durante il lockdown e non è normale che una madre e un figlio vogliano scannarsi, questo non va bene. Voglio assolutamente cambiare sotto questo aspetto”.

Alba infatti ha più volte sottolineato di aver un rapporto molto complicato con suo figlio. Proprio Francesco quando ha fatto il provino ha ammesso che potrebbe uscire dalla casa se facessero entrare sua madre come concorrente, proprio perché la quarantena è stata una convivenza particolare che ha fatto stare male entrambi.