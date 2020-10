Elena Santarelli, a pranzo fuori, si mostra solidale nei confronti dei ristoratori: “Finché decreto non ci separi“. E i fan la acclamano

Elena Santarelli, splendida showgirl, pubblica uno scatto su Instagram in cui la si vede intenta a trascorrere una serena domenica, a pranzo in un ristorante. La foto, che ha fatto in pochi minuti il giro del web, appare come un autentico messaggio di solidarietà verso i ristoratori, presto costretti a limitare le loro attività.

Nella didascalia del post si legge: “Cerchiamo di far sentire quando possiamo la nostra vicinanza a chi lavora in questo settore duramente colpito“. Ed i fan si schierano tutti dalla sua parte: “Dovrebbero essere tutti come lei“.

Elena Santarelli: biografia e vita privata

Elena Santarelli nasce a Latina nel 1981. Debutta nel mondo dello spettacolo lavorando nell’ambiente della moda, richiesta dai più famosi stilisti italiani. Il vero e proprio successo, tuttavia, arriva con il ruolo di valletta all’Eredità, programma allora condotto da Amadeus.

Nel 2005, la Santarelli partecipa al reality L’Isola dei Famosi, venendo eliminata in semifinale. Successivamente, la modella posa per il celebre calendario Max, e diviene così un’icona di sensualità e bellezza indiscussa.

Ma il vero successo di Elena è quello raggiunto nella sfera personale: dopo aver conosciuto Bernardo Corradi, nel 2006, la coppia si è sposata nel 2014. Dalla loro unione sono nati due splendidi figli: Giacomo, nel 2009, e Greta Lucia, nel 2016.

La famiglia ha recentemente attraversato un periodo di enorme difficoltà, a seguito della scoperta della malattia del primogenito.

Nel 2017, Elena e Bernardo hanno ricevuto la notizia che Giacomo era affetto da tumore. La Santarelli, non abbattendosi, ha condiviso con i suoi followers tutti i momenti più bui del percorso di guarigione, dimostrandosi una mamma fortissima e agguerrita. Finalmente, nel maggio 2019, ha potuto gridare al mondo la sua gioia più grande: “Giacomo è guarito!“.

