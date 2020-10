Grande Fratello, Dayane Mello e gli insulti volgari nella casa

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e gli insulti volgari nella casa. Oggi la ragazza si è arrabbiata quando i ragazzi le hanno detto di essere sempre troppo “su di giri” a livello sessuale

Tutto è cominciato ieri sera al Grande Fratello Vip, quando Tommaso Zorzi ha proposto di smistare i letti affidandosi ad un’estrazione con i nomi. La cosa in sé è stata veloce, ma è stata messa in discussione quando Dayane Mello che era uscita con Maria Teresa Ruta, ha protestato dicendo di voler dormire con un uomo anziché con una donna. Quando alla seconda estrazione è uscito Francesco Oppini, lui si è opposto e oggi insieme agli altri ragazzi hanno discusso del fatto che Dayane è molto “pericolosa”, rispetto ad una Elisabetta Gregoraci che non provoca i ragazzi.

Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip viene insultata: “Sei sempre troppo arr****a”

Oggi lo hanno detto anche a Dayane, aggiungendo anche che è molto “mascolina” in questo e lei giustamente si è arrabbiata. Da qui è partito un discorso sul femminismo che ha coinvolto anche i ragazzi: perché se lo fanno i ragazzi va bene, se lo fanno le ragazze passano come se fossero delle poco di buono? I ragazzi che volevano andare a dormire dopo la mezza notte in bianco che hanno fatto, si sono riuniti tutti in camera per parlare un po’ di questo e delle differenza che questa società ci impone e che dovremmo dimenticare.

Dayane alla fine questa notte ha dormito con Guenda Goria e Adua Del Vesco, scagliandosi contro i ragazzi insieme alle donne della casa. Come si evolverà questa situazione?