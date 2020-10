Covid-19, il calcio trema ancora: positivi due giocatori

Momenti di tensione alla vigilia di una sfida di calcio a livello professionistico: due calciatori di una Big positivi al test del tampone

La notizia dell’ultima ora riguardante i contagi da Covid-19 in Italia ha fatto lievitare la paura per il futuro dei professionisti. Nel mondo del calcio, le unità infette registrate nell’ultimo mese hanno superato quota 30, ma fino a ieri, questo dato si era ammortizzato con il ritorno in campo di alcuni di essi.

La compagine più colpita dalla seconda ondata di contagi da Covid-19 è stata sicuramente il Genoa del Presidente Preziosi che è arrivato a contare oltre 18 positivi tra staff e rosa. Pian piano la situazione sui campi della Serie A sta tornando alla regolarità. Anche se, considerato l’elevato indice “RT” in giro, la Lega Calcio non può di certo sentirsi in una “botte di ferro” sul futuro di società e stagione calcistica.

Nonostante ciò, gli organi preposti cercheranno qualsiasi alibi pur di portare al termine l’obiettivo e mettersi a passo con i tempi, per le manifestazioni sportive europee, in programma l’anno venturo.

Covid-19, i calciatori positivi dell’ultima ora: ecco chi sono

Al giorno d’oggi pesa molto, nella vita reale, così come nel calcio, l’incidenza della paura del contagio da Covid-19 e del ricovero nelle terapie intensive, considerati i numeri alle “stelle”. L’ultimissima che trapela secondo alcune fonti sportive riguarda l’Associazione Calcio Milan e i suoi tesserati.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, lo staff amministrativo della sede rossonera di Via Aldo Rossi ha riscontrato la positività al test del tampone per due calciatori a libro paga.

Si tratta del portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, attaccante esterno norvegese prelevato dal Bodo/Glimt nelle ultime ore di mercato.

Di conseguenza le prestazioni sportive dei due giocatori non potranno figurare questa sera sul manto erboso del “San Siro”, dove il Milan ospiterà la Roma per l’ultimo posticipo che abbasserà il sipario sulla quinta giornata di Serie A Tim

