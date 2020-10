Chiara Ferragni e il trucco per essere fuori dal comune -FOTO

Il web si domanda come faccia Chiara Ferragni ad essere sempre sul pezzo, oggi vi spieghiamo qual è il trucco del successo

Chiara Ferragni in questi ultimi anni è diventata l’emblema dei social ed è riuscita a creare un mondo a parte che la segue sul web. Un successo per certi versi inaspettato, che ha spiazzato quelle persone che non credevano nel suo lavoro, troppo lontano dalla realtà dei grandi ma sempre più vicino a quella dei giovani che si ritrovano ad imitarla e ad ammirarla. Ma qual è il trucco della sua notorietà?

Chiara Ferragni, qual è il trucco del successo?