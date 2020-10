Dayane Mello, in tenuta sportiva è da infarto: fisico da sballo – FOTO

Dayane Mello fa sognare i suoi fan dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello, scatto super della modella brasiliana su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Full look by @twowaybrand 🖤 #twowaybrand #photoshoot #dayanemello #gfvip Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 24 Ott 2020 alle ore 9:11 PDT

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip non sta passando decisamente inosservata, e non soltanto per la sua bellezza esplosiva. La querelle dell’ultima puntata dovuta alla battuta piuttosto infelice di Mario Balotelli, suo ex di diversi anni fa, entrato nella casa per incontrare il fratello Enock, e le dichiarazioni al vetriolo di Stefano Sala, padre di sua figlia Sofia, hanno acceso ulteriormente i riflettori su di lei. Si sta parlando molto di Dayane Mello, super modella brasiliana da tempo ormai vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo italiano. Che nel suo ultimo scatto su Instagram, che potete vedere a pagina successiva, ci ricorda perché si tratta di una delle modelle più irresistibili al mondo.

Dayane Mello, l’outfit aderente da jogging esalta le sue curve sinuose