Nella serata di venerdì, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita sulla tangenziale esterna di Milano dopo essere stato travolto da un camion.

Un ragazzo di 29 anni è deceduto nella serata di venerdì dopo essere stato travolto da un camion sulla tangenziale esterna di Milano nel tratto tra Pozzuolo Martesana e Gessate. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima mentre viaggiava in auto era rimasta coinvolta in un piccolo tamponamento con un furgone. Dopo l’incidente, il 29enne era sceso dal veicolo per accertarsi delle condizioni del conducente del furgone, quando improvvisamente un camion lo ha travolto. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del personale medico del 118 che, giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso del ragazzo.

Tragedia nella serata di venerdì 23 ottobre sulla tangenziale esterna di Milano, dove un ragazzo ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. La vittima è Sebastiano Randone, 29enne residente a Pagnano, frazione di Merate, in provincia di Lecco. Stando a quanto ricostruito, come riporta Milano Today, il 29enne si trovava alla guida della sua auto, ma mentre rientrava a casa, è rimasto coinvolto in un piccolo tamponamento con un furgone nel tratto tra Pozzuolo Martesana e Gessate, in provincia di Milano. Per accertarsi delle condizioni del conducente del mezzo, Sebastiano è sceso dalla vettura, ma un camion che transitava in quel momento sulla carreggiata lo ha travolto schiacciandolo contro il furgone.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati di rimettere in sicurezza il tratto stradale interessato e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’incidente.

Diffusasi la notizia dell’incidente, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia del ragazzo, anche sui social network. Proprio sui social, il padre di Sebastiano ha pubblicato un post, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicino in questo momento di dolore e aggiungendo che il figlio ha perso la vita “da eroe”.

