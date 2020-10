Vendita Marketplace, la risposta di una ragazza ha spiazzato il web

Una ragazza vende su Marketplace un bikini, un uomo le chiede una foto mentre lo indossa. La giovane gli risponde così

Bisogna fare molta attenzione quando si vende e si compra online, specialmente se tra gli utenti ci sono persone che hanno voglia di attaccare bottone o ancora peggio tentano di importunare. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Tess Wright, una giovane ragazza che si è ritrovata in una situazione scomoda e imbarazzante. La donna aveva deciso di vendere un bikini su Marketplace facendo l’annuncio con la foto del prodotto. Ma qualcosa è andato storto…

Vendita Marketplace, cosa è successo alla ragazza?

Questa è la storia di Tess Wright, una psicopedagogista appassionata di sport che vive a Calhoun (Georgia), negli Stati Uniti. La giovane aveva deciso di mettere in vendita quel bikini usato al prezzo di cinque dollari. Un utente, dopo aver visto l’annuncio su Facebook Marketplace e aver visto le foto della venditrice le aveva chiesto: “Posso avere delle foto col bikini indossato per vedere come sta prima di comprarlo?”. Tess, a quel punto, aveva risposto così: “Assolutamente sì, dammi solo un secondo”.

Così la giovane psicopedagogista ha inviato all’utente la foto del fratello in bikini. Un vero colpo per il potenziale acquirente che è rimasto deluso dalla venditrice. La risposta è stata geniale tanto da conquistare tantissimi utenti che si erano accorti di quell’annuncio su Marketplace.

