Elodie e la gravidanza inaspettata, poi la verità

Elodie alle prese con una gravidanza inaspettata: la cantante incredula di fronte alla notizia, poi viene fuori tutta la verità.

Gravidanza inaspettata per Elodie. Attenzione, però, la cantante non è assolutamente incinta, ma la notizia di una gravidanza della sorella Fey ha sconvolto la Di Patrizi che di fronte all’annuncio della sorella minore non ha nascosto lo stupore. Il motivo? Fey, la sorella di Elodie, è fidanzata con Marta. Di fronte all’annuncio di una gravidanza, l’ex allieva della scuola di Amici ha cominciato a porsi una serie di domande.

Sicura dell’amore che c’è tra la sorella e la fidanzata, Elodie ha avuto una reazione esilarente di fronte all’annuncio di Fey che, inizialmente, ha provato a mantenere il segreto. La cantante, però, ha tirato un sospiro di sollievo quando ha capito che, in realtà, la gravidanza era il frutto di uno scherzo organizzato dalle Iene.

Lo scherzo delle Iene ad Elodie: la finta gravidanza della sorella Fey sconvolge la cantante

Le Iene continuano ad organizzare scherzi ai vip che ci cascano puntualmente. La nuova vittima della Iena Nicolò De Devitiis è stata Elodie che ha creduto davvero che sarebbe diventata zia. La sorella Fey, infatti, le ha fatto credere di essere in dolce attesa. Fey, pur con un po’ di paura, ha confessato Elodie di aver tradito la fidanzata Marta con un ragazzo palestrato a cui non ha saputo resistere. La reazione della cantante è esilarante. “Ma ti è venuto dentro?”, chiede la cantante.

A parlare dell’omosessualità di Fey è stata proprio Elodie in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia.

“Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere”.

