Beautiful, Bridget torna nella soap dopo 10 anni: com’è diventata oggi

Beautiful: a gran richiesta, Bridget Forrester torna nella soap. Ecco come è diventata oggi Ashley Jones, l’attrice che la interpretava.

Alzi la mano chi, almeno una volta negli ultimi anni, si è chiesto che fine avesse fatto Bridget Forrester. La figlia di Eric e Brooke è comparsa nella serie nel lontano 1992 e ne ha fatto parte a fasi alterne fino al 2010, poi la sua presenza è andata via via diradandosi, fino a scomparire. Nel corso degli anni, molti si sono chiesti se non fosse il caso di farla tornare, anche solo per movimentare il quadro dei personaggi diventato sempre più monotono… beh, a quanto pare le richieste sono state esaudite. A breve Bridget Forrester tornerà nella soap. Ad annunciarlo è Ashley Jones, sua ultima e più celebre interprete.

Beautiful, Bridget torna a Los Angeles

Come già avvenuto per molti altri personaggi, anche quello di Bridget ha avuto più interpreti (ben 6, nel corso degli anni), ma Ashley Jones è decisamente la più conosciuta. Qualche ora fa, l’attrice americana ha annunciato il ritorno nella soap nei panni dell’amatissima Forrester. “2 novembre” ha scritto in un post di Instagram. “Pensate che sia solo un modo per farvi sapere che Bridget è viva e sta bene o è piuttosto un assaggio di qualcosa in più?“.

Il gran ritorno di Bridget riguarda ovviamente le puntate americane. Per vederla in Italia dovremo aspettare ancora qualche mese. Nel frattempo sappiamo che con molta probabilità la ragazza tornerà in occasione di un futuro matrimonio tra Ridge e Brooke (per saperne sui problemi della coppia, leggete il nostro articolo dedicato). A quanto pare, però Bridget potrebbe avere un ruolo significativo anche per quanto riguarda l’evoluzione della storyline di Thomas.

