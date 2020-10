Annalisa, minigonna e calze nere: la cantante è molto sexy – FOTO

Annalisa continua a deliziare il suo pubblico sui social con scatti molto particolari in cui mette in mostra la sua bellezza.

Annalisa Scarrone è una cantante molto amata dagli italiani. La nativa di Savona, lanciata dal talent ‘Amici di Maria De Filippi’, ha già collezionato numerosi titoli e premi. La 35enne non è apprezzata solo per il suo talento, ma anche per la sua grande bellezza. La classe 1985, non a caso, vanta un grosso seguito sui social: il suo account ha 1,4 milioni di follower. Annalisa, poco fa, ha fatto impazzire tutti postando in rete uno scatto decisamente sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini il total look è da impazzire, lato A e gambe è una bomba – FOTO

La magnifica foto di Annalisa: la cantante è bella e sexy

Visualizza questo post su Instagram Che caldo 😈🍋🏔 Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 27 Ott 2020 alle ore 6:23 PDT

Annalisa, nella sua ultima foto condivisa sui social, è molto attraente. La cantante, stando a quanto si legge nel post, si trova in una località in riva al Garda. La 35enne indossa una magliettina cortissima con addome in bella vista, e una gonna cortissima con calze sexy. L’immagine non è passata inosservata e ha collezionato in breve tempo 80mila cuoricini. I fan stanno commentando con entusiasmo: in molti aspettano un annuncio o una sorpresa nei prossimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eva Padlock, lato B esplosivo e trasparenze da infarto: che meraviglia – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Questa notte sai di cioccolato amaro #ATeCosaPiaceFare #Nuda 🚨spoiler nelle storie🚨 Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 16 Set 2020 alle ore 11:52 PDT

Annalisa, qualche settimana fa, fece impazzire tutti con una fotografia straordinaria in cui piazzò le sue splendide gambe in primissimo piano. Tutti i contenuti della cantante ligure sono fantastici e illuminano il mondo dei social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter