Beautiful, anticipazioni puntata 28 ottobre: Bill sta con Brooke

Beautiful, anticipazioni 28 ottobre: la notizia dell’incidente di Thomas si espande a macchia d’olio. Bill, Katie e Wyatt sono sconcertati.

Le ultime puntate di Beautiful ci hanno lasciato con il fiato sospeso. In preda alla follia, Thomas si è fatto dire da Douglas dove si trovasse Hope e poi l’ha raggiunta alla casa sulla scogliera. La ragazza si era recata nella villetta per recuperare gli effetti personali di Beth, ma quando ha sentito Thomas arrivargli alle spalle, ha tentato di fuggire. I due si sono inseguiti, ritrovandosi a litigare sulla ciglio della scogliera. Proprio in quel momento Brooke è corsa in soccorso della figlia e, nel tentativo di liberarla, ha spinto Thomas di sotto. Un incidente tragico, avvenuto sotto lo sguardo esterrefatto di Ridge, che è corso ad aiutare il figlio sperando di trovarlo ancora vivo.

Beautiful, anticipazioni 28 ottobre: la notizia raggiunge Bill

Dalle anticipazioni americane scopriamo che la notizia dell’incidente di Thomas farà presto il giro di Los Angeles. Quando Bill, Katie e Wyatt lo verranno a sapere, rimarranno senza parole. I tre discuteranno a lungo del coinvolgimento di Brooke ed il loro giudizio sulla questione sarà unanime: Brooke è innocente. Secondo Bill, è assurdo pensare che la donna abbia spinto Thomas giù dalla scogliera di proposito.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Ridge non la pensa proprio così. Lo stilista è furioso ed è convinto che Brooke non vedesse l’ora di liberarsi di Thomas. Nel frattempo Hope si sente in colpa. Se Thomas è in ospedale, in fondo, è perché lei non è stata capace di gestire le proprie reazioni.

