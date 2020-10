Elisabetta Gregoraci contratto, emergono alcuni particolari dell’accordo che ci sarebbe tra Flavio Briatore e la showgirl calabrese.

Da tempo si vocifera della presenza di un contratto privato tra Elisabetta Gregoraci (al GF Vip 2020 da diverse settimane, n.d.r.) ed il suo ex marito Flavio Briatore. Un argomento sul quale anche il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, ha provato più volte a saperne di più rivolgendo delle domande esplicite alla showgirl. Ma la 40enne di Soverato, in provincia di Catanzaro, si è sempre dimostrata riluttante a fornire ulteriori dettagli in merito.

Si ritiene che sulla questione Elisabetta Gregoraci contratto proprio la diretta interessata abbia però messo al corrente Pierpaolo Pretelli. Che all’interno della casa ha dimostrato di avere una forte attrazione per lei. Tra i due è andata in scena una discussione con tanto di messaggi cifrati e parole criptate qualche notte fa. Con una reazione di grosso stupore mostrata dall’uomo. Ma questa è una vicenda non proprio recente, della quale sempre Signorini parlò nel corso di un intervento a ‘#CR4 – La Repubblica delle Donne’, a gennaio del 2019. Allora il direttore di ‘Chi’ rivestiva il ruolo di opinionista all’interno del talk show condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. E lui riferì dell’esistenza del famoso contratto stipulato tra Elisabetta e Briatore, a seguito del loro divorzio datato 23 dicembre 2017.

Elisabetta Gregoraci contratto, “La presenza di Briatore è ingombrante”

Nella scrittura privata recante la firma di entrambi, lui le avrebbe imposto il divieto ad apparire in pubblico con qualsiasi altro potenziale nuovo partner. Trasgredire questo patto costringerebbe lei a dovere versare una ingentissima penale. “Per questo motivo le sue frequentazioni sono tutte assolutamente velate dal massimo riserbo”, svelò già allora Signorini. In tempi più recenti proprio a ‘Chi’ ha parlato Francesco Bettuzzi, atleta che la Gregoraci ha frequentato dopo la sua separazione. Lui stesso conferma che i due hanno fatto coppia fissa per quasi tre anni. Ma la presenza di Briatore avrebbe condizionato lei in maniera costante. “Abbiamo sempre badato ad andare in giro senza farci riconoscere. Ma poi la cosa ha pesato su di me e la nostra relazione non ha retto”. Per Elisabetta Gregoraci GF ed esposizione mediatica dovevano rappresentare un modo per scoprire nuovi orizzonti, come dichiarato dalla calabrese alla vigilia del suo ingresso nel reality.

Lei ha anche gelato Pretelli nelle passate settimane dopo una discussione, parlando di una persona misteriosa che la aspetterebbe all’esterno della casa di Cinecittà. Salvo poi definirsi single.