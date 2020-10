Da sempre capace di esercitare un fascino elevatissimo, Marina La Rosa mostra alcuni scatti nei quali appare irresistibile e tanto seducente.

Noi tutti l’abbiamo conosciuta in quella che era la primissima edizione del Grande Fratello, nell’ormai lontano anno 2000. E Marina La Rosa da allora ha conservato intatta la sua femminilità e quella che è la sua capacità di piacere, e tanto, agli uomini. E presumibilmente anche ad alcune donne.

Del resto non potrebbe essere altrimenti. La messinese è sempre bellissima e piace anche perché è capace di comunicare pensieri e riflessioni profondi ed importanti. Ma limitandoci al suo solo aspetto fisico, avete visto che donna che è ancora? Eppure a 43 anni non sono tante quelle capaci di mostrare una simile tonicità. Di anni Marina ne dimostra molti di meno. E suo marito Guido Bellitti, che lei ha sposato nel 2010 e dal quale ha avuto i due figli Gabriele ed Andrea, può certamente ritenersi un uomo fortunato.

Marina La Rosa, un fiore che non appassisce mai

Lei nei mesi scorsi ha parlato di quello che era il rapporto con Taricone. In una intervista rilasciata a settembre del 219 su Rai Radio 2, lei svelò che Pietro in realtà la corteggiava. Ma lei era consapevole che il casertano, prematuramente scomparso nel 2010 a seguito di un lancio con il paracadute andato male, era finito nel cuore di Cristina Plevani. La bresciana che poi vinse la prima edizione del Grande Fratello.

“Io non ho mai ceduto ad alcuna avance da parte sua. Non mi sarei mai comportata in maniera scorretta nei confronti di Cristina. Ma tra noi c’era comunque complicità, lui era una persona sincera, vera, eppure semplice. Ed anche tanto colto, fissato con la filosofia. Quando se n’è andato tutti lo hanno pianto”.

