L’attrice Michela Quattrociocche sorride ogni giorno, merito del suo nuovo fidanzato. E lei non scorda certo i suoi ammiratori, ai quali rivolge delle parole splendide.

È al settimo cielo, Michela Quattrociocche. Tutto merito del suo nuovo compagno, Giovanni Naldi. Un uomo che lei stessa non ha esitato a definire “la mia anima gemella”. Il matrimonio finito dopo otto anni con Alberto Aquilani, nei mesi scorsi, appartiene ormai al passato.

LEGGI ANCHE –> Veronica Tordi | i suoi orecchini sono cercatissimi | lei si racconta | FOTO

La bellissima attrice romana, 31 anni, da quella precedente relazione aveva dato alla luce le figlie Aurora nel 2011 e Diamante nel 2014. Con l’ex centrocampista della Roma, oggi allenatore della squadra Primavera della Fiorentina, i rapporti sono rimasti buoni, anche in virtù del grandissimo amore reciproco che li lega alle loro bambine. Ma sentimentalmente lei ha sentito il bisogno di trovare qualcun altro da amare e dal quale farsi amare. Di recente la coppia è stata in vacanza in Turchia e la Quattrociocche ci ha regalato degli scorci magnifici di questo loro viaggio esotico. Lei però non dimentica i suoi tanti ammiratori. Ed a loro rivolge questo consiglio.