Shakhtar Donetsk Inter dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Champions League Shakhtar Donetsk Inter dove vederla, le scelte delle due squadre in vista della partita dello Stadio Olimpico di Kiev ed i precedenti

È in programma martedì 27 ottobre alle ore 18.55, Shakhtar Donetsk Inter, partita valida per la seconda giornata del gruppo B della Champions League di questa stagione. Lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro è reduce dalla sorprendente vittoria per 2-3 sul Real Madrid. L’Inter di Antonio Conte invece ha acciuffato solo nel finale di partita il pareggio contro il Borussia Monchengladbach.

Le due compagini di sfidano di nuovo a distanza di poco più di due mesi dalla sfida ufficiale. Infatti l’ultimo match tra gli ucraini e gli italiani risale al 17 agosto scorso. Si trattava della semifinale di Europa League e in quell’occasione ci fu un vero e proprio trionfo per l’undici di Conte che schiantò gli avversari con un netto ed indiscutibile 5-0 grazie alle doppiette di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku e al gol di Danilo D’Ambrosio. Precedentemente le formazioni dei due club si confrontarono nel 2005: un doppio confronto che terminò con una vittoria nerazzurra e un pareggio.

Shakhtar Donetsk Inter, dove vederla in tv ed in streaming