Un Posto al Sole, anticipazioni 27 ottobre: svolta per Giulia Poggi. L’assistente sociale ha ricevuto una truffa online e ha deciso di denunciare, Marcello ora viene fermato?

Giulia Poggi è stata in radio per raccontare la sua esperienza con Marcello Sermonti e la truffa online che ha subito. Ha voluto farlo per aiutare tante donne come lei che hanno vissuto o che stanno continuando a vivere una cosa del genere, vivendo nell’incoscienza di quello che sta succedendo. Dopo aver lottato così tanto con questa cosa, Giulia sta per ricevere una notizia che ha aspettato per tanto tempo. Marco Modica verrà finalmente fermato? Cosa succederà?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Un Posto al Sole anticipazioni di questa sera: Marcello verrà incastrato una volta e per tutte?

Niko dopo aver lasciato Susanna all’altare per quello che ha scoperto riguardo il Magistrato Eugenio Nicotera, non vuole assolutamente riprendere il suo rapporto con lei, anche se la loro è una situazione complicata. Suo figlio Jimmy è molto affezionato alla ragazza e negli ultimi anni ha cominciato a vederla come una figura materna. Il clima tra loro si fa sempre più pesante, in quanto lavorano insieme allo studio Navarra.

Angela intanto ha regalato a Clara alcuni vestitini vecchi di Jimmy, così che possa riutilizzarli sul bambino che aspetta da Alberto. Alberto è molto teso per i problemi economici e non apprezza il fatto che Angela si preoccupi per il benessere della sua amica, quindi cercherà di mettere i bastoni tra le due ragazze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi