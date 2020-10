Polemiche Elisabetta Canalis Instagram, tutta colpa di uno scatto in cui la sarda si mostra in un momento felice. Ma qualcosa scatena la rabbia di alcuni utenti.

Diverse critiche piovono sul capo di Elisabetta Canalis. E c’entrano le disposizioni in materia di sicurezza per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus in atto. La ex velina, divenuta nel corso del tempo affermata attrice ed imprenditrice, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo personale Instagram.

E proprio il modo in cui si è fatta ritrarre ha dato adito a delle discussioni. Nella foto ‘incriminata’ la vediamo nel corso di un lieto momento nella sua casa di Los Angeles, in California. La Canalis vive negli Stati Uniti ormai già da diverso tempo, dopo avere sposato il neurochirurgo americano di chiare origini italiane, Brian Perri. I due hanno anche avuto la piccola Skyler Eve nel 2015. Ora la Eli si fa vedere in compagnia di una amica e con i rispettivi figli. L’incontro fa da surrogato alla cancellazione del tradizionale giorno di Halloween.

Elisabetta Canalis Instagram, le critiche da alcuni followers

Visualizza questo post su Instagram About last night in LA 🔥 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 23 Ott 2020 alle ore 6:35 PDT

La celebre festività, che anche in Italia è stata importata da tempo proprio dagli Stati Uniti, non potrà svolgersi come da tradizione nella notte del 31 ottobre, data la dilagante pandemia da Covid 19. Gli Usa ad oggi sono il Paese più colpito al mondo dalla inarrestabile circolazione del virus. E dunque non ci sarà neppure il celebre ‘dolcetto o scherzetto’. A casa della Canalis allora si pensa già a rimpiazzare Halloween con qualcosa di più intimo e domestico. Ma gli utenti la criticano per il fatto che nessuna delle due stia indossando la mascherina. Altri però hanno difeso la sarda parlando di possibili disposizioni diverse dall’Italia che vigono al momento negli Stati Uniti.

Si sa che anche lì la mascherina è diventata obbligatoria quando ci si trova in luoghi pubblici. Ad ogni modo la Elisabetta Canalis su Instagram non ha replicato alle critiche ma non permangono dubbi sul fatto che abbia agito in totale rispetto delle norme.