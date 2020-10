Servirebbero dei nuovi vocaboli per descrivere la sconfinata bellezza ed il fascino che appartengono a Cristina Marino. Lei è sensazionale.

Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 27 Ott 2020 alle ore 3:23 PDT

Favolosa Cristina Marino. Favolosa. Non c’è modo di descrivere quanto è bella l’attrice milanese. La compagna di Luca Argentero con cadenza pressoché quotidiana pubblica degli scatti pazzeschi che la ritraggono in pose sempre fantastiche.

La bionda 29enne è una vera e propria icona di femminilità, ed anche di vera e propria seduzione. Bellissima come nessun’altra, lei gioca con lo sguardo, unito a quella sua chioma dorata tutta libera di scatenarsi sulle sue spalle. Quei capelli così sembrano raggi di sole, e lei brilla come una stella. Ed un dettaglio che fa letteralmente perdere la testa si suoi ammiratori sono i suoi nei. Uno in prossimità delle labbra, a destra, e l’altro sulla guancia sinistra.

Cristina Marino, un fascino che non ha pari

Piccoli particolari che le danno quella percentuale microscopica di imperfezione che non guasta mai. E che anzi, paradossalmente contribuisce a renderla anche migliore in perfezione. Perché si sa, come dice l’adagio, che la bellezza perfetta deve avere almeno un aspetto di imperfezione.

Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:23 PDT

E lei e Luca Argentero sono felicissimi, in particolar modo dopo la nascita della loro figlioletta, Nina Speranza, venuta al mondo alla fine del lockdown della scorsa primavera. Il prossimo passo sarà il matrimonio, come ha confermato lui in tempi recenti.

