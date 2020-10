Lombardia, bar si ribellano alle restrizioni: “Mi faccio arrestare”

Lombardia, i bar che si ribellano e restano aperti dopo le 18: “Piuttosto mi faccio arrestare, ma non chiudo”

Il nuovo dpcm deciso dal Governo ha ordinato delle restrizioni ulteriori per cercare di rallentare la curva dei contagi e alleggerire i reparti covid negli ospedali. Il tutto in vigore da lunedì 26 ottobre. Prima di firmarlo, però, il premier Giuseppe Conte si è voluto assicurare che i ristori alle attività costrette a chiudere o limitare gli orari siano pronti in fretta. Una volta ottenuta questa certezza, il presidente del consiglio si è sbilanciato anche dinanzi alle telecamere in diretta. Ci ha messo la faccia il premier sulla prontezza degli aiuti ma la preoccupazione tra gli esercenti rimane. E così in Lombardia c’è chi pensa di non rispettare il divieto e tenere la serranda alzata anche dopo le 18. E’ il caso di un locale di Rovato, nel bresciano, la cui proprietaria si è sfogata a Fanpage: “Piuttosto mi faccio arrestare, ma il mio bar non lo chiudo, perché tanto è questione di tempo: se non mi arrestano ora mi arresteranno poi perché non riuscirò a pagare i debiti con le banche”.

Lombardia, commercianti si ribellano

E così la proprietaria del bar in questione dopo le 18 ha cominciato a somministrare caffè all’esterno, nei bicchieri in plastica. All’ingresso del bar New Diego Caffè un cartello grande con sopra scritto: “Potere al popolo. Io non chiudo alle 18. Arrestatemi”. La giovane proprietaria non intende mettere a rischio quello che oltre ad essere la sua attività, è anche il sogno che ha realizzato un anno e mezzo fa, da quando ha aperto. E così lascia aperta l’attività ma si limita a servire solo all’esterno dalle 18 in poi. Tuttavia, sa che più avanti possono arrivare restrizioni ulteriori, e per questo che rincara la dose affermando: “Se ci saranno misure più drastiche sono pronta a incatenarmi fuori dal locale e a fare lo sciopero della fame”.

Davvero difficile la situazione mentre in Lombardia da qualche ora circola insistentemente la possibilità di una chiusura generale a causa dei reparti covid verso il collasso.

