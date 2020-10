Miriana Trevisan, lo spacco inguinale lascia intravedere tutto – FOTO

Miriana Trevisan, la showgirl propone un outfit sexy che non dà spazio all’immaginazione: l’abito con spacco inguinale lascia intravedere tutto.

La showgirl Miriana Trevisan condivide uno dei suoi ultimi lavori sui social; impegnata in numerosi shooting, la bellissima Miriana incanta i follower con il suo abito che trasmette sensualità. Rosso passione, spacco inguinale che non lascia spazio all’immaginazione. La Trevisan con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo, posa in maniera sexy. Il trucco è perfetto per il suo viso che la valorizza, il rossetto rosso fuoco come l’abito ne sublimano il fascino.

“Sei comparsa al portone

in un vestito rosso

per dirmi che sei fuoco

che consuma e riaccende.

Giuseppe Ungaretti.”

La citazione poetica della showgirl si adatta perfettamente al tenore dello scatto. Il vento tra i capelli e sull’abito conferisce movimento alla foto; dallo spacco fuoriescono infatti delle gambe chilometriche e bellissime da guardare. Perfetta.

Miriana Trevisan ricorda con nostalgia gli esordi

