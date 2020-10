Il professore in isolamento è tenuto a insegnare a distanza

Il professore in isolamento o in quarantena deve comunque insegnare a distanza: Lo prevede il contratto integrativo sulla didattica a distanza sottoscritto finora da Anief e dalla Cisl. Non hanno firmato Uil e Gilda. In forse il sì di Flc Cgil e Snals che stanno decidendo se farlo.

Se il docente è in isolamento fiduciario o in quarantena l’obbligo di insegnare no. viene meno: dovrà continuare a prestare la propria attività anche se ovviamente a distanza.

Queste ipotesi possono facilmente verificarsi nel caso in cui, ad esempio, gli studenti siano positivi al covid.

Una circolare diffusa oggi dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione stabilisce: «le prestazioni lavorative dei docenti, si sostanziano nelle attività di didattica digitale integrata per garantire la realizzazione in concreto del diritto allo studio».

E aggiunge: «Fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse».

Ovviamente il richiamo è alla modalità di didattica a distanza.

L’obbligo di insegnare in quarantena con le modalità della c.d. “dad”

L’obbligo è previsto anche dal contratto integrativo sulla didattica a distanza che fino ad ora è stato sottoscritto da Anief e dalla Cisl.

Non hanno firmato Uil e Gilda. Invece Flc Cgil e Snals stanno decidendo.

Ivi è stabilito: «La didattica digitale integrata sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario ma non in malattia certificata esclusivamente per le proprie classi ove poste anche esse in quarantena fiduciaria».

E prosegue: «Nel caso in cui le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la didattica a distanza da casa laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali».

