Grande Fratello Vip, volano parole forti e il web chiede la squalifica: “Sparati”. Patrizia De Blanck è finita di nuovo nel mirino del web per quello che ha detto a Tommaso Zorzi

Continuano le polemiche sull’intoccabile Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. Se c’è qualcuno che nella casa non riesce proprio più a proteggerla come fanno il resto degli inquilini, è Tommaso Zorzi che sta cominciando a considerarla una concorrente come tutti gli altri. Infatti già l’altra sera si è molto arrabbiato quando la Contessa ha cominciato a mandare a quel paese tutti, aggredendo soprattutto Guenda Goria. “Ho capito che hai costruito un personaggio su questa cosa ma non puoi insultarci tutti, basta, non va più bene”.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro la Contessa De Blanck: “Non si può comportare così”

Appena ieri sera avevano chiarito questa questione, e oggi durante il gioco del fantasma organizzato dagli autori del Grande Fratello c’è stata di nuovo una lite. Quando è stato il turno di Tommaso di portare il cappello da fantasma e di infastidire gli altri, Patrizia ha sbottato dicendogli: “Sparati, così la smetti di rompere i co****i”. Tommaso ci è rimasto davvero molto male e si è sfogato con i suoi compagni di viaggio, dicendo che la Contessa ultimamente è troppo stressata e sta davvero esagerando con loro.

Dopo la Contessa si è giustificata dicendo di essere nervosa perché gli autori hanno preso in ostaggio la sua stanza e non può dormire nel suo letto e usare il suo bagno. Tommaso ha ascoltato le sue scuse ma è abbastanza certo che sia arrivato il momento di nominarla per il televoto.