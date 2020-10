Schianto frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale

Orsago, schianto tra due auto all’uscita dal cancello: quattro feriti. L’incidente nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 7.30

ORSAGO (TREVISO) – Il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7.30 circa in via Barre a Orsago vede quattro feriti trasportati negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto dopo essere stati estratti dalle lamiere. A scontrarsi una Bmw condotta da un 25enne e con due passeggeri di 24 e 23 anni, che usciva dal cancello di casa, e una Volkswagen Polo, guidata da S.A., 38 anni, che stava proseguendo lungo via Barre. La Bmw ha centrato la fiancata sinistra della Polo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica del Suem 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano. Sul posto, per svolgere i rilievi di legge, è intervenuta la polizia stradale di Vittorio Veneto, la strada è rimasta chiusa al traffico per molte ore.

In base ad una prima ricostruzione della polstrada, la Volkswagen Polo stava percorrendo via Barre, verso il centro di Orsago, quando la Bmw è fuoriuscita dai cancelli della propria abitazione, colpendo la fiancata sinistra dell’utilitaria.

