Scontro tra bici e auto sulla provinciale: muore ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di soli 15 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale in bici sulla provinciale, in provincia di Como.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 15 anni, rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in bici nella serata di domenica. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava in sella alla sua bicicletta che, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata contro un’auto lungo la strada provinciale che collega Rovello Porro (Como) a Saronno, in provincia di Varese, all’altezza di via Larga. Dopo il violento impatto, il 15enne è stato elitrasportato in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche ed è deceduto poche ore dopo per via delle ferite riportate nell’incidente. Sulle dinamiche dell’incidente stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto.

Como, scontro tra bici ed auto sulla provinciale: ragazzo di 15 anni muore in ospedale

Un ragazzo è deceduto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre a seguito di un incidente stradale consumatosi sulla strada provinciale che collega Rovello Porro a Saronno, rispettivamente in provincia di Como e Varese. La vittima è un giovane di 15 anni residente a Misinto (Monza e Brianza). Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Milano Today, nella serata di domenica l’adolescente era in sella alla sua bici, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto all’altezza di via Larga. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al ragazzo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato, dunque, elitrasportato presso l’ospedale Circolo di Varese, dove dopo qualche ora, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alla cause che hanno portato allo scontro tra la bici e la vettura coinvolte. Dai primi accertamenti pare che, come riporta Milano Today, l’auto abbia travolto il mezzo a due ruote dopo il rientro in corsia in seguito ad un sorpasso.

Sconvolta per la terribile tragedia l’intera comunità locale. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia del 15enne, anche sui social network.

