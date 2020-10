Vite al Limite. Angela Gutierrez, 276 kg, ha abbandonato lo show. Il motivo

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Angela Gutierrez

Angela Gutierrez ha partecipato allo show Vite al Limite all’età di 44 anni, è stata la protagonista della quindicesima puntata della settima stagione. Proveniente dalla città di Ross, nello stato dell’Ohio, è arrivata a pesare 276 kg.

“Non sono un essere umano. Essere così grassi non è normale. Se non faccio qualcosa adesso, allora posso firmare prematuramente il mio certificato di morte.” Con queste parole strazianti ma emblematiche si è presentata durante l’episodio in cui è stato trattato il suo caso.

Aveva già tentato una misura drastica per perdere peso quando aveva circa 20 anni subendo un’operazione chirurgica che, all’inizio, le fu d’aiuto. Purtroppo, i suoi figli le furono portati via poco dopo poiché, a seguito di una grave depressione, tentò il suicidio. Questa situazione la fece regredire a malsane abitudini alimentari, riportando la sua condizione fisica allo stato di partenza, se non peggiore.

Il figlio, Chris, 19 anni, è la persona che è deputata maggiormente alle cure di Angela poiché la maggiore, Andrea, 23 anni, è affetta da sclerosi multipla ed è impossibilitata a farlo. Decisa a cambiare la sua vita e a sostenere i suoi ragazzi, Angela ha così deciso di andare a Houston per incontrare il dottor Nowzaradan.

Il famoso chirurgo bariatrico ha imposto che Angela perdesse peso da sola inizialmente, prima di sottoporla a bypass gastrico. Le ha prescritto una dieta rigorosa ed esercizi ma non è riuscita a portare a compimento il programma. Dopo 8 mesi si è ritirata. Durante una chiamata Skype con il dottor Nowzaradan, Angela ha affermato di aver perso 60 kg da sola da quando aveva lasciato la trasmissione. Il dr. Nowzaradan non ha creduto affatto alle sue parole fino a definirla addirittura “delirante”.

Angela non è molto attiva sui social, le ultime foto pubblicate non mostrano significativi miglioramenti. E’ tornata in Ohio e trascorre il tempo con la sua famiglia. Ha dichiarato che intenterà probabilemnte causa contro Megalomedia, la società di produzione dello show, adducendo come motivo la loro negligenza.

