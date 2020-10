X Factor, la categoria Under Uomini di Emma Marrone: chi è Blind

Manca poco alla partenza dei Live Show di X Factor ed è tempo di scoprire qualcosa in più sulla categoria degli Under Uomini di Emma Marrone: partiamo con il rapper Blind

Due giorni separano il pubblico dalla fase finale di X Factor, nella quale i dodici talenti scelti dai giudici si sfideranno per ottenere la vittoria. Le categorie sono state suddivise e a Emma Marrone è capitata quella degli Under Uomini. Alle prese con la sua prima esperienza nel talent condotto da Alessandro Cattelan, la cantante ha conquistato il pubblico con la sua schiettezza e sensibilità alle audizioni. Tra i numerosi aspiranti artisti che si sono presentati durante questa fase troviamo un giovane rapper che ha attirato fin dai primi istanti la sua attenzione. Parliamo di Blind, che ha deciso di portare con sé ai Live Show. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Blind, della categoria degli Under Uomini

Il ventenne Franco Popi Rujan si è presentato alle audizioni della quattordicesima edizione di X Factor con il nome d’arte Blind. Sul palco porta l’esibizione di un suo inedito, “Cuore nero“, che non convince pienamente Manuel Agnelli mentre lascia piacevolmente stupita Emma. Il destino ha voluto che proprio a lei fosse affidata la categoria degli Under Uomini, nella quale rientrava anche il giovane. Un rapper che ha tanto da raccontare e che ha trovato nella musica un modo per riscattarsi.

La sua vita parecchio complicata lo ha portato a prendere strade sbagliate, ma ora più che mai sembra voler riprendere in mano le redini. Si presenta a X Factor anche per questo motivo, oltre che per la volontà di riuscire a fare della propria passione un lavoro. Blind passa alla seconda fase, quella dei Bootcamp, ritrovandosi dinnanzi a Emma. Un altro inedito per lui intitolato “Cicatrici” e che toglie ogni dubbio alla cantante che gli permette di ottenere una delle sedie.

Ma quest’anno è stata introdotta una terza e ultima fase, quella del Last Call. I talenti hanno avuto la possibilità di giocarsi il tutto per tutto per conquistarsi un posto ai Live Show. Blind si presenta con l’ennesimo inedito, “Fatti miei“, scritto sulla base di un brano del noto artista latino J Balvin. Emma continua a rimanere estasiata dal suo modo di scrivere e comunicare e decide di affidargli uno dei tre posti a sua disposizione.

