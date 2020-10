Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 28 ottobre

Accadde oggi. Il 28 ottobre è il è il 301º giorno del calendario, quest’anno 302° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 28 ottobre si festeggiano San Simone e San Giuda. Il primo si prodigò nell’attività di evangelizzazione e fu crocifisso in Persia nel santo nome di Gesù. San Giuda (da non confondere con il traditore Giuda Iscariota), fece opera di conversione durante il I secolo nelle Indie, nella Samaria e in Mesopotamia.

Il 28 ottobre, in Grecia, è il giorno del No. Si ricorda il rifiuto del primo ministro greco di lasciar entrare in Grecia le truppe di Benito Mussolini.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1636 – Fondazione dell’Università di Harvard.

1729 – Pubblicato il libro I viaggi di Gulliver.

1868 – Thomas Edison registra il suo primo brevetto.

1886 – Inaugurata a New York la Statua della Libertà.

1918 – Indipendenza della Cecoslovacchia dall’Austria-Ungheria.

1919 – Inizio del proibizionismo negli Stati Uniti.

1922 – Marcia su Roma da parte dei fascisti.

1940 – La grecia rifiuta l’ingresso delle truppe di Mussolini e l’Italia invade il paese.

1954 – Hemingway vince il Nobel per la letteratura.

1955 – Nasce Bill Gates.

1958 – Giovanni XXIII , al secolo Angelo Giuseppe Roncalli , viene eletto papa.

1963 – Nasce Eros Ramazzotti.

1967 – Nasce Julia Roberts.

1974 – Nasce Joaquin Phoenix.

1990 – L’Italia vince i mondiali di pallavolo.

2001 – Sanzo, Bianco e Marzocca vincono oro, argento e bronzo nei mondiali di scherma.

